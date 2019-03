Smaltimento rifiuti ingombranti a Viterbo, dopo mesi riapre l'ecocentro comunale

Rifiuti ingombranti sul territorio di Viterbo, finalmente torna utilizzabile l'ecocentro della frazione Grotte Santo Stefano. Seppure a circa 20 km dal capoluogo.

Da domani - dalle ore 11 - tornerà operativo il centro comunale di raccolta in via Lucca 8, aperto con il seguente orario: tutti i giorni, da lunedì a venerdi dalle ore 7 alle 18,20. Il sabato sarà aperto dalle ore 7 alle ore 12,40. Resterà chiuso la domenica e nei festivi infrasettimanali. È consentito il conferimento delle seguenti frazioni merceologiche: carta e cartone congiunta; Imballaggi in cartone; imballaggi in vetro; legno; metalli; imballaggi misti (multileggero); rifiuti ingombranti; rifiuti biodegradabili (sfalci e potature). Poi i Rrae: freddo e clima; grandi bianchi; tv e monitor; piccoli elettrodomestici; tubi fluorescenti. Accettati anche oli e grassi commestibili; oli e grassi Minerali; vernici non pericolose e pericolose; contenitori etichettati T e/o F e X; cartucce toner esaurite; medicinali; pile e portatili; batterie e accumulatori.

Nel dettaglio, le tipologie di rifiuto ammesse sono ingombranti avviabili a Tmb (poltrone, divani, ombrelloni, specchi, arredi giardino in plastica, tappeti, sdraio, valigie, materassi, cuscini, manufatti e armadi in plastica, giocattoli privi di parti elettriche ed elettroniche, tendaggi), imballaggi in cartone, imballaggi in plastica/metallo, imballaggi in vetro, carta, RAEE (comprese lampadine a basso consumo/neon), legno, ferro, sfalci e potature prodotte e conferite dalle sole utenze domestiche (max. 6 sacchi/utente).

Non saranno invece accettati: rifiuti non differenziati, secco residuo, rifiuti inerti, sanitari, presidi medico-chirurgici, bombole a pressione, parti di veicoli a motore e natanti, porte, finestre, persiane e serrande, pneumatici, rifiuti di provenienza edile e ristrutturazione (guaine, isolanti, tubi pvc), liquidi infiammabili, abiti usati, scarti di macellazione, panificazione e pescherie.

É possibile conferire al massimo tre pezzi a utente (e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento comunale - gestione ecocentri, previo assenso del personale addetto al presidio del centro di raccolta). I rifiuti devono essere scaricati - a cura dell’utente - direttamente negli appositi contenitori in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile.

Resta facoltà del personale addetto al presidio del centro di raccolta rifiutare l’accesso e il conferimento, in qualsiasi momento, a chiunque non sia in grado di dimostrare la titolarità al conferimento; intenda conferire tipologie di rifiuto in difformità alle norme del regolamento comunale di gestione dei rifiuti, ovvero in misura eccedente il limite consentito.

Per ulteriori informazioni: sito www.viterboambiente.net o telefonicamente a Viterbo Ambiente: numero verde 800 81 48 48 (da telefono fisso) e 0761.253997 (da fisso e cellulare) - dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16:20.

Ultimo aggiornamento: 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA