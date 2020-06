“Sport di classe” per l'attività motoria nella primaria: vince Sipicciano come miglior disegno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bravi a scuola e a disegnare. “Sport di classe”, la manifestazione promossa da Sport e salute in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, premia ogni anno il miglior disegno realizzato per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.Il premio per la provincia di Viterbo è andato a un alunno della quarta elementare, del complesso scolastico Pio Fedi di Sipicciano. Il disegno scelto dalla giuria e stato realizzato dall’allievo del piccolo centro viterbese e battezzato: “ L’ancora dei valori”. A seguire il giovane nella realizzazione del disegno l'insegnante Anna Corvaglia, il dirigente scolastico Barbara Fulvio e la tutor Elena Catalani.«L’obiettivo di questa manifestazione è quello di favorire la partecipazione del maggior numero possibile di scuole primarie; coinvolgere gli alunni delle classi; incentivare l’introduzione e l’adozione di due ore settimanali di educazione fisica nel piano orario; promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva», dicono i promotori.Per Sport e Salute di Viterbo, la manifestazione è stata seguita dalla dottoressa Marina Centi.