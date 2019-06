Sintetico al Pilastro: contratti firmati il 17 giugno e lavori pronti a partire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Date lanciate come dadi della fortuna o come una tombola vissuta in piazza durante la festa del paese. La psicosi da inizio lavori al Pilastro sta coinvolgendo un po’ tutti. L’attesa per il via ai lavori che dovranno far nascere il primo impianto in erba sintetica nel capoluogo, nelle intenzioni nuovo quartier generale della Viterbese, è stata lunga e faticosa. L’iter burocratico per la riqualificazione del terreno dell’impianto Vincenzo Rossi sito al Pilastro ha snervato anche i più fedeli sostenitori del codice degli appalti.La montagna dovrebbe essere stata scalata, il condizionale lo usiamo più per pura forma che per sostanza visto che l’appalto è stato assegnato in via definitiva ed ora si attende soltanto che le ruspe, stavolta non per abbattere ma per costruire, inizino a scavare.Il bando come si sa oramai da qualche tempo, è stato assegnato alla Venturelli di Forlì: la ditta romagnola è un’eccellenza nel campo della costruzione di impianti in erba sintetica e non solo; il Manuzzi di Cesena è opera dei forlivesi che hanno seguito anche la manutenzione e riqualificazione dei campi di Coverciano dove si allena la Nazionale italiana di calcio.La qualità è assicurata, ma come detto ci sono tempi tecnici da rispettare: nelle ultime ore si è parlato di inizio dei lavori il 12 giugno. Non sarà così: Il Comune aveva convocato la Venturelli il prossimo 10 giugno per la firma dei contratti, ma in questi giorni il presidente del gruppo romagnolo, Stefano Fabbri, si trova a Dakar per occuparsi della costruzione di alcuni campi in sintetico in Senegal. E allora ecco che la data giusta per la firma definitiva dovrebbe essere quella del 17 giugno con la Veenturelli pronta ad iniziare i lavori il giorno successivo.Chiarezza va fatta anche sulla durata delle operazioni: nel contratto è indicata la data di novanta giorni per la consegna del nuovo impianto, ma come confermato anche dalla Venturelli si cercherà di accelerare per ultimare l’opera entro settanta-ottanta giorni dalla partenza dei lavori.