Sintetico al Pilastro a rischio ricorso

Ruspe che dovrebbero partire i primi di marzo, salvo eventuali ricorsi che potrebbero far slittare i tempi. Il romanzo dei lavori che dovranno far nascere al Pilastro il primo impianto in erba artificiale del capoluogo - nelle intenzioni, futuro quartier generale della Viterbese - sta scrivendo in questi giorni nuove pagine. La cronistoria della vicenda è lunga, ma scremando un po' di fatti si può partire dallo scorso 15 novembre, quando il Comune assegna i lavori alla ditta Venturelli di Forlì. La Venturelli è un peso massimo del settore: nasce in Emilia Romagna nel 1961 e negli anni è diventata un'eccellenza nella messa in posa degli impianti in sintetico. Lo stadio Manuzzi di Cesena e i campi di Coverciano dove si allena la Nazionale di calcio sono stati gli ultimi lavori eseguiti dall'azienda; oltre ad aver realizzato il sintetico a Grotte di Castro e stanno ultimando quello a Ronciglione.L'azienda romagnola ha vinto la gara sul doppio fronte: l'offerta economica e quella tecnica hanno premiato la Venturelli, che ha ottenuto un punteggio di gara di cento su cento. Le scorse settimane però la seconda classificata, la Flaminia Garden di Tivoli, ha richiesto alla commissione di gara l'accesso agli atti per verificare punteggio e scheda tecnica della società vincitrice dell'appalto. Una procedura legittima e prevista della legge quella della Flaminia, tanto è vero che la Venturelli ha fornito dieci giorni fa tutti i documenti. La mossa della Flaminia potrebbe preludere a un ricorso da inoltrare al Tar: nel caso in cui la ditta seconda classificata chiedesse al Tribunale regionale la sospensiva dell'assegnazione dei lavori, e il Tar l'accogliesse, l'iter potrebbe subire pesanti ritardi. Ma sia il Comune, sia la Venturelli si dichiarano molto fiduciosi: il fatto di aver ottenuto la gara vantando la miglior offerta tecnico-economica, lascia tranquilla l'azienda di Forlì che ora attende dal Comune l'assegnazione dei lavori. Quest'ultimi, al netto di eventuali ricorsi, potrebbero partire nei primi dieci giorni di marzo per essere completati entro i primi di luglio.