Giovedì 24 Agosto 2023, 11:46

Non solo Santa Rosa. La sindaca Chiara Frontini ha avuto un bel da fare nelle ultime settimane. Ci sono infatti i commercianti del centro che se non sono in rivolta, poco ci manca. Il problema in quel caso è il centro storico che si sta lentamente svuotando di persone e, con esse, di negozi. Secondo gli imprenditori il motivo va fatto risalire ad alcune scelte sulla viabilità e ai pochi eventi, soprattutto nel periodo estivo. Tutti punti su cui c’è stato anche un acceso dibattito a Palazzo dei Priori. Ma a Viterbo c’è un fronte aperto anche sul tema della sicurezza. E anche in questo caso i residenti hanno avuto il loro da dire contro il Comune. Tanto per fare alcuni esempi, solo nell’ultima settimana ci sono stati due risse in città: intorno a Ferragosto uno scontro tra italiani e senegalesi finito nel sangue al Sacrario e poi un’aggressione, meno grave ma non meno rumorosa, nella zona del Pilastro. I cittadini hanno chiesto con forza alla prima cittadina di intervenire e di farsi carico della questione.

Non è il primo episodio di violenza avvenuto nel centro cittadino. Pensa che la zona del Sacrario sia particolarmente sensibile?

«Il Sacrario è sensibile nella misura in cui è uno spazio e zona di confluenza di strade di quartieri limitrofi. Va ammesso che le risposte da parte delle forze dell’ordine sono sempre tempestive, e la questura recentemente sta emettendo numerosi Daspo, oltre ovviamente a arresti e allontanamenti». Questo è un dato di fatto, ma come si può evitare che questi episodi non si ripetano? «Resta infatti il tema della prevenzione, che si può fare ma ci vuole tempo ed è un lavoro anche culturale e sociale, non solo di controllo. Sul controllo, tutto il Sacrario sarà entro l’autunno dotato di un’illuminazione con telecamere integrate, e lo stesso dicasi per l’installazione delle telecamere finanziate in parte dell’amministrazione in parte dal ministero dell’interno. Non solo: siamo in attesa che ci consegnino il nuovo furgone mobile della polizia locale per l’avvio del progetto del vigile di quartiere e dell’ingresso di cinque nuovi agenti oltre alle due appena arrivate. Anche le pattuglie appiedate iniziano a dare i primi frutti, vedere personale in divisa in centro a piedi è un deterrente importante».

È vero però che la polizia locale non può tutto e che la carenza di personale è un tratto delle amministrazioni pubbliche di tutta Italia, Viterbo non è esclusa.

«In città vengono fatti controlli quotidiani nell’arco delle 24 ore da tutte le forze dell’ordine e, negli orari previsti, anche dalla Polizia locale. Certo: nessun ufficio dell’amministrazione comunale è a organico pieno, tantomeno la polizia locale, che ha un organico pari a circa la metà di quanto necessario».

Come ha intenzione di intervenire?

«I primi sforzi fatti da questa amministrazione hanno permesso una prima risposta con l’assunzione di due nuove unità, attraverso concorsi pubblici. A queste si aggiungeranno altre cinque entro l’anno. La polizia locale ha contratti che prevedono la presenza fino alle 20 ed ulteriormente anche fino all’una di notte in vigenza di un progetto di produttività, su base volontaria e in concomitanza con eventi particolari dell’estate viterbese».

Come è stato affrontato il problema della sicurezza in passato e come pensa di approcciarsi adesso? Come vuole cambiare passo?

«In passato, purtroppo, si è fatto ben poco, altrimenti non saremmo arrivati a questo punto. Le azioni messe in capo sono quelle che ho appena detto: telecamere, progetto di rifacimento del Sacrario con illuminazione intelligente, assunzioni di agenti di polizia locale, acquisto dell’ufficio mobile per il vigile di quartiere. A questo si aggiungono azioni congiunte con il comitato di ordine pubblico e sicurezza come le pattuglie appiedate ed i controlli interforze. Inoltre, il controllo di vicinato nelle quattro aree target (San Faustino, Viale Trento, Via Orologio vecchio e limitrofe, Bagnaia) è già stato attivato sulle tre aree cittadine, con la nomina dei referenti».

Quindi è importante anche il dialogo con i cittadini. Pensa di confrontarsi in maniera sufficiente con i viterbesi? Farete assemblee pubbliche oppure incontrerete i rappresentanti delle categorie economiche? Magari può essere un modo per fare un percorso condiviso...

«Certo, lo facciamo sempre. Solo sul tema centro storico, sono già stati diversi gli incontri fatti con la cittadinanza in questo primo anno di amministrazione. Poi, i cittadini, sia singolarmente che in gruppo, anche sotto forma di comitati, sono sempre stati ricevuti o incontrati e lo saranno sempre su richiesta o su nostra iniziativa perché la collaborazione e l’effettiva conoscenza dei problemi aiuta tutti. Il percorso condiviso ha già avuto inizio da tempo, fin dalla costruzione del programma elettorale, e continuerà ad essere un nostro obiettivo».

Facendo un punto: lei ha intenzione di potenziare il servizio di polizia locale e di mettere le telecamere di sorveglianza. Però come lei stessa ha ammesso, l’orario degli agenti non permette un controllo durante la notte. Non è forse il caso di chiedere rinforzi alla prefettura?

«Il comitato provinciale in prefettura si riunisce spesso per monitorare la situazione e affinare le misure mano a mano che si presentano le necessità, a volte anche su richiesta del Comune o degli stessi comitati come nel caso di San Faustino o di San Pellegrino. Nei poteri di un’amministrazione comunale non esiste la possibilità di chiedere rinforzi, ma abbiamo più volte rappresentato in sede di comitato di ordine e sicurezza pubblica la necessità di controlli più stringenti nelle varie aree, trovando nel prefetto, nel questore e nei comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza pronta condivisione ed immediate risposte».