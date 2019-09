Sicurezza in centro, il piano del sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Illuminazione nei vicoli, pulizia delle bottiglie la sera, turni della polizia locale fino all'una di notte e soprattutto un'ordinanza anti bivacco». Sono le azioni che il sindaco Giovanni Arena vuole mettere in pratica per arginare il degrado a San Faustino, via Cairoli e Sacrario. Se ne è discusso mercoledì al Comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura, dove la zona è tornata ancora al centro della discussione. Arena ha verificato che era stata fatta un'ordinanza nel 2008, ma non è più valida e ne proporrà un'altra lunedì, specifica per il quartiere. Quindi si incontrerà entro martedì con il comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti, per metterne a punto una specifica per l'area. «Cosa si rischia? Dipende dalla gravità dei fatti dice il sindaco e anche se chi li commette sia o meno recidivo: si va dalla multa al penale. Va evitato che si mettano seduti davanti ai negozi a bere e fare baldoria». Partendo dai controlli, con le forze dell'ordine polizia e carabinieri - che già si stanno adoperando alternandosi. «La polizia locale è in carenza di organico - continua - ma siamo cercando di attenzionare questa zona. Pensiamo nell'immediato a un controllo fino a mezzanotte o l'una. Vanno trovati i soldi da destinare come straordinario o per un progetto della polizia locale». Spesa e tempi? «Un turno di due persone dalle 20 alle 24, fino a Natale, potrebbe costare sui 10-12 mila euro. Poi a gennaio arriveranno le nuove 10 unità tramite i concorsi, quindi si potrà pensare di fare il turno di notte per tutto l'anno».Il decoro è l'altro punto su cui Arena vuole impegnarsi. Perché chi beve, spesso lascia tutto lì a terra. «Viterbo ambiente dovrebbe fare la pulizia delle bottiglie la sera e non la mattina. Poi però il problema sarebbe il rumore per la gente che abita lì. Anche qui la cosa va studiata e ci sono da trovare le risorse. Sicuramente, come in genere si fa d'estate, faremo controlli per evitare che dopo mezzanotte si beva nei contenitori di vetro. Sarebbe già un deterrente». Insistere sulla pulizia, con la presenza degli addetti, secondo il sindaco potrebbe aiutare. Ultimi due fattori, non secondari: gli affitti e l'illuminazione. «E' necessario controllare chi realmente abita in quelle case. Gli affitti sono spesso regolari, ma se poi dentro ci trovi dieci persone non va bene. Infine vogliamo aumentare l'illuminazione nei vicoli conclude - perché il buio favorisce gli assembramenti».