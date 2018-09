Sicurezza in auto: cinture posteriori e seggiolini per i bambini, le multe della Polstrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinture di sicurezza e seggiolini per bambini in auto sotto osservazione da parte della polizia stradale di Viterbo e dei distaccamenti di Monterosi e Tarquinia.Nei giorni scorsi, nell'ambito dell’operazione “Alto impatto” sull’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, molti sono stati i controlli sulle strade del Viterbese. Unitamente a quelli sull'utilizzo del casco da parte dei ragazzi che usano gli scooter e dei maggiorenni che guidano motociclette.«I dati statistici confermano – afferma il dirigente Polstrada, Gianluca Porroni - che, a fronte di una sempre maggiore sensibilizzazione e consapevolezza da parte degli automobilisti sull’uso delle cinture sui sedili anteriori dei veicoli, di contro persiste riluttanza al corretto utilizzo da parte degli occupanti i sedili posteriori». Allo stesso modo, risultano esserci delle “resistenze” riguardo all’uso dei predetti dispositivi per i bambini che utilizzano i seggiolini.Sulle principali arterie extraurbane provinciali, gli equipaggi della Stradale hanno controllato 253 veicoli, elevando un totale di 79 infrazioni al Codice della strada, 19 delle quali proprio per il mancato uso delle cinture di sicurezza o degli appositi seggiolini per minori «che, si ricorda, debbono essere regolarmente omologati».Nello stesso periodo sono stati 114 i punti-patente decurtati, 37 sono stati i soccorsi stradali effettuati, una carta di circolazione è stata ritirata.