Mafia a Viterbo. «Si vota, tu chi appoggi?» Il boss Trovato guardava alla politica

Le mani della ndrangheta sulla città. L'ambizione del boss Giuseppe Trovato era proprio questa: controllare i politici per avere pedine da muovere al momento giusto. Un'ambizione a cui il clan aveva iniziato a credere fortemente. Tra le 720 pagine dell'ordinanza non sono pochi i riferimenti alla politica. Soprattutto a giugno 2018, quando Viterbo è in piena campagna elettorale. «Tu chi appoggi? Tu a chi pensi?», chiede Forieri a Trovato. E ancora: «Arena dice Trovato - è comunque meglio di Ubertini, anche se entrambi sono traditori, non sono amici. Ti promette poi non ti aiuta».

A giugno 2018, secondo gli inquirenti, Trovato rafforza i propositi di riuscire a controllare l'amministrazione. Ne parla con tutti, ma di fatto nessuna prova è emersa riguardo al compimento dell'intento. Il pensiero fisso per la politica cittadina fa il paio con quello per Claudio e Enrico Ubertini. L'attuale assessore all'Urbanistica e suo figlio sono stati più e più volte bersaglio del clan. L'attenzione morbosa inizia a gennaio 2017 quando va a fuoco la Smart di Claudio Ubertini. Oltre a numerosi atti intimidatori portati a segno, il clan pensava anche alla violenza fisica.

E' di agosto l'intento di aggredire Enrico Ubertini. «Lo pizzichiamo e lo menamo dice Trovato in auto ai suoi -. Ci tira un pugno in faccia e dopo ce ne scappiamo» L'odio atavico sarebbe da ricercare nel ruolo che riveste. «E' possibile individuare le ragioni del risentimento - scrive la Gip Costantini-, nel fatto che il calabrese accusa esplicitamente Ubertini di abusare delle funzioni politiche rivestite». Nonostante gli attentati, l'attuale assessore è reticente con gli inquirenti. «Gli elementi denotano ancora la gip nell'ordinanza - una condizione di omertà e sottomissione, a dimostrare che le gravi intimidazioni nei suoi confronti hanno sortito l'effetto voluto».

Solo una volta prova a dare spiegazioni Ubertini, collegando davanti agli agenti della Squadra mobile diversi incendi dolosi accaduti. Episodi, spiega Ubertini, a ridosso di udienze di un processo al Tribunale di Latina nel quale lui è parte offesa. E Latina è la carta che giocano Trovato e i suoi per agganciare Ubertini. Con l'aiuto di Forieri, il barista di Ubertini, il capo gli offre protezione in cambio di soldi. Nell'intercettazione si lascia intendere che gli Ubertini avrebbero dovuto sborsare una somma cospicua per avere protezione da persone stanziate a Latina con le quali Ubertini sarebbe in contrasto.

«Dai riscontri - si legge negli atti - gli Ubertini avrebbero riconosciuto, per il tramite del Forieri, 4000 euro». Somma considerata esigua da Trovato: «Noccioline».



Ultimo aggiornamento: 12:07

