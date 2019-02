Si stacca una parete di roccia alle porte di Viterbo, strada bloccata

Una parete di roccia che si stacca con un boato enorme. E' accaduto poco fa in strada San Quirico, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Sembra che tutto sia stato causato da una frana improvvisa che ha interessato la zona sud di Viterbo, non lontana dall'immissione sulla Cassia.



Una parete di roccia si è distaccata dal fianco destro della tagliata, lungo la quale passa la strada, e ha bloccato completamente il passaggio. Dalle prime verifiche alcune abitazioni a causa del crollo sono rimaste isolate vista l'assenza in zona di altre vie di accesso: sarebbero una decina le famiglie bloccate.



Al momento non si registrano feriti e si sta cercando di intervenire per liberare la carreggiata dai massi e mettere in sicurezza il costone pericolante. Ultimo aggiornamento: 18:39