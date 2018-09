Si stacca una piastra dalla cupola di Santa Margherita, vigili del fuoco in azione con i droni

Arrivano i droni e i vigili del Sapr per verificare la struttura della cupola di Santa Margherita, a Montefiascone (Viterbo). Questa mattina gli uomini Sistema aeromobili a pilotaggio remoto, squadra specializzata del comando regionale, hanno lanciato due droni per controllare la stabilita della cupola della chiesa, sia esternamente che internamente.Presente anche la squadra dei vigili del fuoco di Viterbo Sap, la stesa che la settimana scorsa ha rimosso la piastra di piombo che si era staccata. L'operazione è durata per l'intera mattinata, durante la quale i vigili del fuoco hanno ispezione la cupola e analizzato eventuali criticità.