Si schiantano contro un albero a Tuscania: anziana muore in ospedale

San Silvestro di sangue sulle strade di Tuscania. Un'anziana di Roma muore a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì sulla via Tarquiniese. La donna era arrivata nella cittadina del viterbese insieme a suo marito per trascorrere l'ultimo dell'anno con alcuni amici del posto. Erano a bordo della loro vettura quando, per cause in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un albero. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre la donna dall'abitacolo. Subito è stata trasportata all'ospedale di Viterbo dove il suo cuore ha smesso di battere poco tempo dopo. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Tuscania che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA