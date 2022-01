Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:50

Comincia ad entrare nel vivo il mercato della Viterbese. Il nuovo direttore sportivo Mariano Fernandez ha fatto un sondaggio per il centrocampista del Bari, Lorenzo Lollo, ma la società di via della Palazzina dovrà stare attenta anche alle partenze.

Lollo è in uscita dal Bari, il nuovo diesse gialloblù lo conosce bene per averlo affrontato da avversario nello scorso campionato quando era dirigente della Virtus Francavilla. Tuttavia la trattativa sembra piuttosto difficile, dato che il centrocampista classe 1990 che vanta anche una stagione in Serie A con il Carpi, ha anche altre offerte.

Un'altra impresa difficile per la Viterbese sarà anche quella di trattenere Emilio Volpicelli. In questa prima parte di campionato l'attaccante ex Matelica è stato senza ombra di dubbio il giocatore che ha avuto il rendimento migliore, segnando anche gol molto pesanti. In totale Emilio Volpicelli ha messo a segno 6 reti on 19 presenze, mostrando di avere una percentuale realizzativa importante soprattutto sui calci piazzati. Su di lui si è così scatenato l'interesse di varie compagini di Serie C, tra cui anche la Reggiana, capolista del girone dellaViterbese.

In uscita ci sarebbe anche il centrocampista Fabio Foglia, per il quale ci sarebbe un interesse da parte della Ancona Matelica. Foglia è arrivato alla Viterbese proprio negli ultimi giorni del calciomercato estivo, dopo aver subito un grave infortunio nella stagione passata. Proprio a causa della carenza di centrocampisti, a cui ha dovuto far fronte la Viterbese nella prima parte del campionato, è stato spesso utilizzato anche se non ancora al top della condizione.

Ultimamente il tecnico Francesco Punzi non lo ha poi impegnato in una posizione ideale per le sue caratteristiche, come quando lo ha utilizzato come trequartista nella parte finale della partita con la Carrarese. Sicuramente Fabio Foglia non è riuscito quindi a dimostrare fino a questo momento quelle che sono le sue reali possibilità.

La Viterbese dovrà poi cedere altri giocatori, che al momento sono pochi impiegati. Con l'arrivo dell'esperto portiere Ermanno Fumagalli dovrebbe fare le valigie Riccardo Daga, mentre Bisogno dovrebbe rimanere come dodicesimo. Tra l'altro, proprio quest'ultimo, nelle ultime due partite era stato schierato come titolare al posto di Daga. Per far posto ad un difensore centrale che abbia già esperienza in Serie C, la Viterbese dovrà cedere prima all'olandese classe 98 Junior Van Der Velden. Stesso discorso per il nuovo attaccante centrale che dovrà fungere da alternativa a Michele Volpe. A fargli porto sarebbe un altro classe '98 quale l'ex Ascoli Edoardo Tassi, che in campionato ha messo insieme solamente due presenze.

In uscita c'è anche il centrocampista Andrea Errico, che durante questa stagione è stato impiegato molto poco e quasi sempre è entrato a partita in corso.