Si ribalta con la minicar, salvo per miracolo giovane di Tuscania

Si ribalta con la sua minicar. Spettacolare, e fortunatamente senza gravi conseguenze, incidente oggi pomeriggio intorno alle 17 a Tuscania, a due passi dal centro storico della cittadina viterbese.



Un ragazzo, a bordo della sua piccola autovettura - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo del mezzo. Con la vettura fuori controllo avrebbe impattando prima contro un marciapiede, poi ha fineto la sua corsa nel parcheggio degli autobus.



La dinamica resta ancora poco chiara, ma non sono state coinvolte altre vetture. Il giovane è uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo. Sul posto polizia locale e carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA