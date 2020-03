​Si ribalta con la sua auto, morto 83enne alla guida

Capotta con l’auto, morto 83enne. Incidente mortale questa mattina in strada Ortana. Un anziano, residente a Orte, alla guida della sua vettura si sarebbe capottato, morendo sul colpo. Il deceduto è Emilio Zucchelli.



Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Viterbo con un mezzo e cinque uomini, personale del 118, i carabinieri e la polizia locale. I sanitari hanno potuto solo costare il decesso.



Ancora in corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Ultimo aggiornamento: 13:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA