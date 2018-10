Si perde nel bosco mentre va a funghi, salvato dai carabinieri

Ci sono volute tre ore di ricerche per trovare un anziano di 82 anni che nella tarda mattinata di ieri si è perso nei boschi di Valentano mentre era alla ricerca di funghi. L’uomo è stato salvato dai carabinieri della Compagnia di Tuscania che insieme ai colleghi delle stazioni di Valentano, Ischia di Castro, oltre ai forestali e alla protezione civile hanno battuto una vasta zona impervia. L’allarme lo hanno lanciato due persone anziane, anche loro di Terni, che non vedendo più il loro amico hanno chiamato il 112.



I militari hanno attivato il dispositivo di ricerca persona, convogliando sul posto diverse pattuglie con l’ausilio dei volontari della Prociv. Dopo circa tre ore l’anziano è stato ritrovato all’interno della macchia del Lamone, nel territorio di Valentano, in buone condizioni di salute e riconsegnato agli amici. © RIPRODUZIONE RISERVATA