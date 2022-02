Giovedì 24 Febbraio 2022, 05:45

Si lasciano, si denunciano e finiscono entrambi a processo per furto. Coppia di ex amanti “si ritrova” virtualmente davanti al collegio del Tribunale di Viterbo. Lui con le accuse di furto e violenza sessuale sulla compagna, lei con l’accusa di furto e la posizione di parte civile per la violenza. Secondo quanto ricostruito dalla Procura i due tra il 2011 e il 2012 avrebbero messo fine alla loro relazione. Fine che avrebbe provocato gravi conseguenze.

L’uomo infatti sarebbe stato allontanato da lei per maltrattamenti e durante il periodo della misura le avrebbe sottratto diversi documenti, preziosi e gioielli. Lei, sempre secondo l’accusa, nel momento in cui ha deciso di lasciare la casa dell’ex compagno si sarebbe portata via oggetti non di sua proprietà. A spiegare cosa accadeva negli anni della convivenza ieri mattina ci ha pensato la figlia della donna.

«Lui era un violento - ha affermato - ci insultava e alzava le mani senza un vero motivo. Non ho mai assistito alla violenza sessuale ma ho sentito mia madre dire che lui le faceva male. Quando era stato già allontanato e noi vivevamo ancora a casa sua un giorno tornò in casa mentre non c’eravamo e portò via da un cassetto dei documenti tra cui la bozza della denuncia che mia madre stava preparando. In quel cassetto c'erano anche degli assegni e contanti. E ovviamente noi quando siamo andate via abbiamo preso solo i nostri effetti personali».