Si infortuna durante un'escursione alla Faggeta, donna salvata dai vigili del fuoco

Stamattina intorno alle 12 i vigili del fuoco sono stati chiamati per soccorrere una donna di circa 40-45 anni, residente a Soriano nel Cimino, rimasta vittima di un infortunio durante un'escursione alla Faggeta.

A chiamare i soccorsi è stato il marito, con il quale si era addentrata per la passeggiata nel bosco. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell'infortunio a supporto dei sanitari del 118 e l'hanno trasportata insieme a loro nell'autoambulanza.

La donna è stata poi portata in ospedale per accertamenti, era comunque cosciente nel corso dell'intervento, le condizioni non erano quindi critiche.