Coronavirus: un nuovo caso accertato nella giornata di ieri nella Tuscia. Si tratta di cittadino residente a Graffignano che è stato refertato da una struttura ospedaliera a Roma dopo un infortunio domestico ad una mano. Nella giornata di ieri venti persone che potrebbero aver avuto contatti con lui sono state sottoposte a tampone e oggi si conosceranno i responsi.«Ci è stata comunicata dalla Asl questa positività - ha detto il sindaco di Graffignano, Pietro Rossi e ci siamo subito attivati. La persona è domiciliata nel nostro comune e ci ha autorizzato a rendere pubblico il suo nome: si tratta di Alberto Magnasciutto, originario di Alviano in provincia di Terni. Il Team operativo Coronavirus dell'ospedale di Belcolle, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, ha già attivato tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie al contenimento della diffusione del virus. Da quanto mi risulta la persona interessata ha una bassa carica batterica».Resta sotto controllo la situazione a Orte, dove un immigrato del Bangladesh tornato con un volo da Dacca è risultato anch'egli positivo, domenica scorsa, ed è stato messo in quarantena insieme all'immigrato con cui condivide la casa di Orte Scalo. Anche qui Comune, Asl e forze dell'ordine, insieme continuano a monitorare il caso.