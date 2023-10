Si è spento a 88 anni Nando Gigli, il viterbese della Prima Repubblica

Nella serata del 30 ottobre si è spento Nando Gigli, una figura di rilievo nel panorama politico viterbese. Al secolo Rodolfo, l'ex membro chiave della Democrazia Cristiana aveva raggiunto l'età di 88 anni. La sua carriera politica è stata caratterizzata da una serie di incarichi prestigiosi, che vanno dal ruolo di sindaco di Viterbo negli anni '70 fino alla sua elezione come deputato alla Camera nei primi anni 2000.

UN LUNGO PERCORSO POLITICO

IL PROFONDO LEGAME CON VITERBO

Gigli ha iniziato la sua carriera politica come membro della Democrazia Cristiana, ma ha in seguito aderito anche a Forza Italia e all'Unione di Centro. Ha servito come sindaco di Viterbo dal 1970 al 1975 e successivamente come consigliere regionale. La sua carriera politica ha toccato il suo apice quando è stato eletto presidente della Regione Lazio tra il 1990 e il 1992, e successivamente come presidente del consiglio regionale dal '94 al '95. Nonostante le sfide e le transizioni politiche, Gigli è rimasto un pilastro stabile nella scena politica della regione.

La sua connessione con la città di Viterbo è stata evidente durante la sua carriera.

Dopo aver ricoperto diversi incarichi politici di rilievo, ha nuovamente assunto il ruolo di consigliere comunale nel 2004. La sua candidatura alle elezioni amministrative del 2008, sostenuta dall'Udc di Pier Ferdinando Casini, è stata un segno tangibile del suo legame duraturo con la città. Nonostante l'ampio sostegno, Gigli è giunto terzo in questa contesa elettorale, dietro a Giulio Marini, che è stato eletto sindaco, e Ugo Sposetti.

Il suo lascito rimarrà impresso nella memoria della politica viterbese, e la sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella comunità locale. Gli elogi e i tributi continuano ad affluire da politici e cittadini, attestando il suo impatto duraturo e la sua eredità indelebile nel tessuto sociale e politico di Viterbo.