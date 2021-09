Mercoledì 1 Settembre 2021, 06:25

E’ stato un mercato intelligente, ambizioso e dispendioso ma alla fine della fiera, il Monterosi Tuscia, può essere soddisfatto. L’ultimo giorno di trattative a Milano si è chiuso senza squilli particolari: il vero colpo degli ultimi giorni, i biancorossi, lo avevano messo a segno lunedì quando dal Padova – in prestito – è arrivato il forte centrocampista Davide Buglio. In totale sono stati venti i nuovi acquisti operati dal direttore generale Fabrizio Lucchesi e dalla squadra mercato guidata da Emiliano Donninelli.

Una rosa stravolta rispetto alla scorsa stagione, con soli cinque elementi confermati: Piroli, Buono, Angeli, Cancellieri e Caon che hanno mantenuto nel gruppo la magia dell’impresa che ha portato i viterbesi dalla serie D alla prima, storica, stagione in C tra i professionisti. Il mercato è stato stravolgente è vero, ma ha seguito una logica calcistica mettendo a disposizione del tecnico David D’Antoni tutti calciatori funzionali al suo 3-5-2. Il reparto difensivo ha cinque elementi di grande spessore: su tutti svetta l’acquisto di Emmanuel Mbende dalla Viterbese che ha portato fisicità e centimetri. Importante anche l’arrivo di Angelo Tartaglia colonna della Triestina e quelli di Lorenzo Borri e Gabriele Rocchi. Anche il centrocampo è stato coperto in mezzo e ai lati.

Con il modulo di D’Antoni giocano sempre tre centrocampisti: i playmaker saranno i due Davide: Buono e Buglio, mentre da mezz’ali agiranno Samuele Parlati, Alessandro Di Paolantonio e Simone Franchini, senza contare i tanti giovani di qualità Emanuele Adamo è stato il primo acquisto annunciato lo scorso 17 luglio, con l’ex Avellino che copre la fascia destra. I giovani Mattia Tonetto e Damiano Cancellieri occuperanno quella sinistra. In attacco due arrivi importanti: Rocco Costantino dal Modena ed Alessandro Polidori dall’Imolese. Alle loro spalle l’esperto Daniele Ferri Marini e il giovane Gianmarco Caon che si è messo in luce nel match di sabato scorso contro il Foggia.

«Siamo soddisfatti del nostro mercato – commenta il presidente Luciano Capponi – abbiamo voluto i giocatori che sono arrivati creando un gruppo di uomini prima che di giocatori. Possiamo dire la nostra poi se ne avremo bisogno interverremo a gennaio. Domenica a Bari? Meritavamo di vincere già contro il Foggia: lo faremo domenica prossima».