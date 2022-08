Si ribalta con il trattore a Canino, muore 63enne

Si ribalta col trattore, muore 63enne. Tragedia mercoledì sera a Canino. Ivano Lucchetti è stato trovato senza vita sotto un mezzo cingolato. Probabilmente l’incidente è avvenuto mentre stava facendo dei lavori in campagna. L’uomo, 63 anni, era residente a Cellere ma mercoledì pomeriggio era al lavoro a Canino nelle vicinanze di un agriturismo. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari della vittima che non avendo sui notizie hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti il 118 di Canino, l’auto medica di Montalto, i vigili del fuoco di Gradoli, i carabinieri della compagnia di Tuscania. L’uomo però è stato trovato privo di vita proprio sotto il mezzo che avrebbe utilizzato per svolgere dei lavori in campagna. Il mezzo è stato sequestrato per effettuare tutte le verifiche del caso e chiarire la dinamica.