Domenica 7 Maggio 2023, 06:05

Dopo il respingimento del ricorso del Monterosi da parte della Corte d’Appello federale contro la penalizzazione di due punti in classifica, si avvicina sempre di più il derby della Tuscia tra la Viterbese e la squadra biancorossa. Ad impedirlo, potrebbe essere solamente un verdetto negativo mercoledì prossimo da parte del Collegio di Garanzia del Coni contro il ricorso della società di via della Palazzina.

Nel caso in cui il 10 maggio l’organo del Coni dovesse dare ragione alla Viterbese restituendole i due punti tolti lo scorso 18 gennaio e facendola salire a quota 35 in classifica, gli spareggi salvezza con il Monterosi attualmente quintultimo in graduatoria si giocherebbero. Con il Monterosi che resta a 42 punti, la Viterbese scenderebbe quindi sotto la soglia delle 9 lunghezze attuali in graduatoria, che non le permettono attualmente di disputare gli spareggi salvezza contro la compagine allenata da Leonardo Menichini. Tutto ciò a prescindere dal fatto che la società biancorossa potrebbe appellarsi ad un ulteriore grado di giudizio e quindi ricorrere anch’essa al Collegio di Garanzia del Coni.

Come si sa quest’organo avrebbe infatti i tempi piuttosto lunghi per pronunciarsi ed i playout invece si svolgerebbero comunque nelle prossime settimane, probabilmente entro questo mese di maggio. Se l’esito degli spareggi salvezza dovesse sorridere alla Viterbese, i gialloblù sarebbero salvi mantenendo la categoria perché il verdetto del campo non verrebbe comunque inficiato dall’eventuale restituzione dei due punti in classifica al Monterosi in caso di verdetto positivo da parte del Collegio di Garanzia del Coni. A quel punto si andrebbe alla richiesta dei risarcimenti da parte della società biancorossa.

La Viterbese torna intanto con rinnovata fiducia dal test disputato allo stadio Francioni di Latina contro la compagine locale, che nei tre precedenti incontri giocati durante questa stagione aveva sempre battuto i gialloblù. Bene Semenzato confermato nel ruolo di interno di centrocampo, che nel primo tempo ha innescato in più di un’occasione le due punte Jallow e Polidori le quali in caso di playout formerebbero la coppia d’attacco titolare nella partita di andata vista la squalifica di Alessandro Marotta. Proprio Jallow, apparso in buonissime condizioni venerdì scorso sul terreno di gioco pontino, potrebbe essere uno degli elementi a beneficiare maggiormente di questa ulteriore coda della stagione. Esemplare anche il gesto di alcuni tifosi gialloblù, che hanno comunque seguito la squadra sugli spalti dello stadio Francioni.