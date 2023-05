Sabato 20 Maggio 2023, 05:45

Le realtà viterbesi sempre più protagoniste nel palinsesto degli eventi in città. Ieri è stata inaugurata la 2° edizione di Assaggi, il salone dell’enogastronomia dedicato ai produttori del territorio, a palazzo dei Papi. Prodotti agricoli, caseari, vino, olio e molto altro portano alla scoperta di tutte quelle realtà nella Tuscia, ma non solo, che si impegnano ogni giorno a far scoprire la qualità e il sapore unico della nostra terra.

«Quest’anno ognuno di noi si aspetta che l’evento diventi un punto di riferimento per tutta la provincia – ha spiegato Pierluigi Presciuttini, dietro lo stand del suo frantoio a Montefiascone - e io mi aspetto anche un afflusso di persone interessate che provino e apprezzino i prodotti del territorio. L’impegno da parte della Camera di commercio e Confartigianato è importante, si vedono i risultati».

Tanti gli espositori riuniti nelle sale di palazzo dei Papi che vogliono portare consapevolezza a chi acquista e che usano l’evento come vetrina per far conoscere i prodotti ad altri esercizi commerciali. Prodotti con un valore aggiunto per la loro provenienza: in alcuni casi a pochi passi, come la Piccola Formaggeria artigiana, a soli 500 metri dal centro storico, che produce formaggi di altissima qualità, o la Fattoria di Alice sulla Strada Tuscanese.

«Questa manifestazione è stata studiata anche per prendere dei contatti con altre realtà, cosa che serve a noi imprenditori, un’ottima cosa che sul territorio siamo stati selezionati per i prodotti che proponiamo – ha detto Valentina Tescari della sua azienda agricola- l’evento sarà poi utile per rendere più consapevole il consumatore di quello che la Tuscia offre: in questo senso il Viterbese è tutto da scoprire». Il festival proseguirà oggi e domani, chiusura lunedì con giornata dedicata ai professionisti. Info su www.assaggisalone.com.