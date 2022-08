Martedì 9 Agosto 2022, 05:50

Sono stati momenti di paura per i familiari di un 15enne di Roma, di cui nel pomeriggio di ieri non si avevano più notizie. Il giovane si trovava in vacanza con la famiglia sulla spiaggia libera in località Murelle a Montalto Marina, quando verso le 13 si è allontanato per andare a fare una passeggiata lungo la costa. Ma dopo circa un’ora i genitori non vedendolo rientrare hanno iniziato a preoccuparsi. L’allarme della scomparsa è giunto alle 15 alla Guardia costiera di Montalto, che ha allertato la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, le forze dell’ordine e tutti gli assistenti bagnanti del litorale. Dopo circa mezz’ora di ricerche, del ragazzo ancora nessuna traccia.

A quel punto sono stati allertati anche i carabinieri di Tarquinia che insieme alla Guardia costiera e alla Polizia locale con il quad hanno perlustrato un lungo tratto di arenile. Nel frattempo il ragazzo, senza il cellulare, accortosi che si era allontanato troppo, è riuscito a telefonare ai familiari con l’aiuto di un bagnante. È stato ritrovato in buono stato di salute nei pressi del camping Europing di Tarquinia. Il 15enne avrebbe percorso circa sei chilometri a piedi, sotto il sole. Solo poco dopo le 16 la Guardia costiera, la Polizia locale e i carabinieri lo hanno riconsegnato alla famiglia.