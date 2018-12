Sgarbi rende omaggio a Paolo Borsellino ed Enzo Tortora: oggi l'intitolazione delle stele a Sutri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due cippi commemorativi in onore di Paolo Borsellino ed Enzo Tortora. Il Comune di Sutri, guidato da Vittorio Sgarbi, ha deciso di ricordare così "due sguardi volti al confine tra la giustizia e l’ingiustizia, che lasciano una pesante ed essenziale eredità al nostro Paese: quella di una battaglia, costantemente aperta, per la verità", come fanno sapere dalla giunta.Questa mattina, a partire dalle 11, a Palazzo Doebbing, Cosimo Maria Ferri, componente Commissione Giustizia Camera dei deputati, parlerà di Paolo Borsellino, indimenticabile esempio di giustizia, tra i padri dell’Italia moderna, e il costituzionalista Michele Ainis testimonierà, invece, la figura e la drammatica vicenda umana di Enzo Tortora, martire di una vergognosa persecuzione giudiziaria che lo ha annichilito fino all’estremo, evocazione di una riforma della giustizia che pare impossibile da compiere. A seguire, alle 13, verranno intitolate le stele in ricordo di Borsellino e Tortora.