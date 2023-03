Lunedì 13 Marzo 2023, 05:25

«Le mostre sinora inaugurate rappresentano la maniera più agevole di portare la grande arte in città con una spesa contenuta». Riciclate dunque, come ha detto la consigliera Laura Allegrini in consiglio comunale? Fino a un certo punto secondo Vittorio Sgarbi, perché «ho scelto esposizioni già composte che poi ho ricostruito a Viterbo - dice il sottosegretario e assessore alla bellezza - integrando non replicando, facendo dialogare artisti universali con artisti locali, per esaltare il patrimonio viterbese».

Le cita una per una, ognuna con la sua “integrazione” locale: «Ho posto Michelangelo in dialogo con Sebastiano del Piombo, che noi abbiamo finalmente rivalutato, in un impeccabile allestimento nel museo dei Portici e, soprattutto, accostandole all’invenzione del Buonarroti». Oppure le altre due, ovvero «la mostra Fakes, inizialmente composta in società con Ferrara - continua Sgarbi - proponendo Annio da Viterbo e Omero Bordo e per l’esposizione inaugurata il 7 marzo, in cui ai dipinti di Maria Prymachenko sono stati affiancati quelli di Bonaria Manca, artista che ha vissuto e creato a Tuscania. Così facendo, la nostra amministrazione ha investito finanziamenti pubblici, ma somme ragionevoli e molto inferiori a quanto sarebbe stato necessario se si fossero portate le opere dalle diverse collezioni».

Dopo le risposte nel merito, le bordate politiche. Queste mostre «hanno permesso a Viterbo di essere costantemente sulle cronache nazionali. Opportunità senza precedenti. Comprendo la necessità dell’opposizione di doversi manifestare per esistere, ma credo che per esprimersi su sistemi complessi sia necessario saper come funzionino, evitando affermazioni superficiali e propagandistiche che, forse, tradiscono la volontà di chi le muove: lasciare la città nella eterna condizione di provincia, sterile e improduttiva».