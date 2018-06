Il sindaco Sgarbi debutta con la fascia: «Chi non conosce Sutri capra è»

di Massimo Chiaravalli

«Chi non conosce Sutri capra è». Ed è subito show. Con la sua lista Rinascimento il critico d'arte Vittorio Sgarbi (foto) è diventato il nuovo sindaco con il 58,79 per cento. E ha subito anticipato che vorrebbe dare la cittadinanza onoraria «al mio nuovo amico Luigi Di Maio». Lillo Di Mauro, consigliere di opposizione uscente, con la lista civica Sutri si è fermato al 41,2. La esse, un portafortuna: come Sutri, ma anche come San Severino e Salemi, che fanno di Sgarbi l'unico...