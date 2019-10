Sfruttamento del lavoro in agricoltura, quattro arresti nella Tuscia

Braccianti agricoli sfruttati per pochi euro mese e addirittura picchiati e sequestrati. Sono state eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare, emesse dal giudice per le indagini preliminari di Viterbo su richiesta della Procura. Un imprenditore agricolo è finito agli arresti domicliari con l'accusa di avere assunto diversi lavoratori in grave stato di bisogno e averli impiegati per più di 12 ore al giorno, senza riposo settimanale, pagandoli pochi euro al mese. Arresti domiciliari per altre due persone, accusate di avere picchiato il dipendente di un'azienda agricola, che aveva chiesto legittimamente un compenso: i reati ipotizzati per loro sono di sequestro di persona e lesioni aggravate. Una quarta ordinanza cautelare è stata emessa nei confronti di un altro imprenditore agricolo, sempre per sfruttamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA