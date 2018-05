Settima edizione del Premio nazionale “Pietro Calabrese”: a Soriano nel Cimino arrivano Sarri e Lotito

di Marco Gobattoni

Martedì 29 a Soriano nel Cimino, nella splendida cornice della fontana di Papacqua – Palazzo Chigi Albani, si alzerà il sipario sulla settima edizione del Premio nazionale “Pietro Calabrese”, dedicato alla memoria del giornalista scomparso nel 2010. Calabrese ha dedicato la vita al giornalismo e alla cultura, dirigendo prestigiose testate nazionali tra cui la Gazzetta dello Sport e Il Messaggero.



La cerimonia inizierà alle ore 17 e sarà condotta dal giornalista del Corriere della Sera, Giuseppe Di Piazza, affiancato dal volto di SkySport 24, Federica Lodi.



Il premio conferisce ogni anno un riconoscimento a presidenti, dirigenti e allenatori di Serie A e Serie B e ad ex calciatori, quale riconoscimento alla carriera. Vengono premiati anche giornalisti sportivi, firme di punta che hanno scritto di sport e personaggi legati, per passione o per lavoro, al mondo sportivo.



Riceveranno la “Castagna d’oro”, simbolo di un prodotto tipico dei Monti Cimini, il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, che sarà la star della giornata. Premiati anche il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, che festeggia l’immediato ritorno in serie A, e Andrea Abodi presidente dell’Istituto credito sportivo.



