â€‹Sette chili di droga in un casolare, i due imprenditori restano in carcere

Sette chili di droga in un casolare, i due imprenditori di Viterbo restano in carcere.

Lo comunica il procuratore della Repubblica facente funzioni Franco Pacifici, con una nota.

Il tribunale per il riesame di Roma riunitosi all’udienza del 23 maggio ha rigettato il ricorso presentato dai legali dei due imprenditori nei confronti dei quali è stata eseguita la misura cautelare in carcere. Si è in attesa del deposito delle relative motivazioni.

I due soggetti, cui sono stati contestati reati di detenzione e spaccio di rilevanti quantità di sostanza stupefacente (marijuana, hashish e cocaina) rimangono, pertanto, ristretti presso la casa circondariale di Viterbo a disposizione della locale procura della repubblica.

Le indagini delegate alla squadra mobile di Viterbo ed al personale della sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica proseguono.



