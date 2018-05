Trovati con sette chilogrammi di stupefacenti, due arresti della polizia a Viterbo

Traffico si sostanze stupefacenti verso il capoluogo, due persone in manette e sette chilogrammi di droga sequestrati in un'operazione messa a segno dalla Squadra mobile della questura, con il coordinamento della Procura della repubblica.



L'operazione illustrata dal procuratore capo Paolo Auriemma è stata portata a termine nella notte e ha visto gli agenti perquisire abitazioni, locali e attività commerciali gestite dai due individui destinatari della misura cautelare. Nel complesso sono stati rinvenuti quantitiatvi importanti di hashish, marijuana e cocaina, oltre a circa 4 chili di sostanze utilizzate per il taglio della droga.



Il gip Savina Poli ha firmato le ordinanze di custodia cautelare in carcere. La Procura viterbese sottolinea che sono in corso utlerioti indagini per arrivare a complici e consumatori del giro di stupefacenti.

Venerd├Č 4 Maggio 2018



