Sessantenne trovato senza vita in casa: era morto da alcuni giorni

Un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita questo pomeriggio a Vetralla (Viterbo), nella sua abitazione. A richiedere l'intervento dei vigili urbani erano stati alcuni abitanti della strada a due passi dal Comune, nel centro storico della cittadina, allarmati da un cattivo odore.



Gli agenti della polizia locale hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta d'ingresso dell'abitazione. Subito dopo è stato scoperto il cadavere dell'uomo, un sessantenne che da Roma si era spostato a vivere a Vetralla da oltre un anno.Secondo alcuni conoscenti, erano almeno 4-5 giorni che dell'uomo non si avevano notizie.



Anche per le temperature streme di questi giorni, il corpo dell'uomo era già in avanzato stato di alterazione. Dai primi riscontri il decesso sarebbe dovuto a cause naturali.