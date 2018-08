Sessantenne beccato a farsi una canna: allontanato dal comune per tre anni

Si fa una canna in pieno centro, allontanato da Tarquinia per tre anni.



Nei giorni scorsi un sessantenne della Tuscia è stato beccato dagli agenti del Commissariato di Tarquinia, guidati dal dirigente Fabio Zampaglione, mentre stava tranquillamente fumando uno spinello. L’uomo è stato segnalato all’Autorità amministrativa e allontanato dal comune.



Durante la perquisizione personale il 60enne è stato trovato non solo con la canna in mano ma anche con altri 6 grammi hashish. L’uomo si è giustificato dicendo che erano tutti per lui e che non doveva cederli a nessun’altro.

Portato negli uffici del commissariato è stato segnalato come assuntore di sostanza stupefacente e, considerati i suo numerosi precedenti penali e non avendo validi motivi per rimanere a Tarquinia.



L’uomo con provvedimento del Questore di Viterbo, è stato rimpatriato al luogo di residenza con divieto di ritorno nel comune di Tarquinia per tre anni.

