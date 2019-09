Sernicola, primo gol in serie B a Benevento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo gol in serie B per Leonardo Sernicola. Il difensore di Civita Castellana che gioca nell’Entella, nella gara contro il Benevento ha siglato la prima rete della carriera nel torneo cadetto, che ha permesso alla squadra ligure di incassare un prezioso punto per l’alta classifica. Su una punizione, Sernicola è stato il più lesto, a deviare la sfera in rete.lasse 1997, ha tirato anche i primi calci al pallone nella sua città natale ed è oggi di proprietà del Sassuolo. Terzino sinistro dotato di una grandissima tecnica e anche una buona corsa, può giocare da difensore centrale e centrocampista sinistro. Le ossa se l’è fatte alla Ternana, che lo ha mandato per due anni in prestito prima in Lega Pro al Fondi poi in Serie C al Matera (tre reti). Nella scorsa stagione l’esordio in serie A con la maglia del Sassuolo contro l’Atalanta. Poi in estate il trasferimento ad Entella.Al termine dalla gara si è scambiato la maglia con il difensore sempre di Civita Castellana, che gioca nel Benevento, Alessadro Tuia.A fine gara Sernicola ha raccontato cosi il suo primo gol: «Ho visto arrivare la palla dalle mie parti, l’ho controllata e ho pensato solo a tirare. Non mi sono reso conto di altre situazioni: l’importante è che sia entrata e che siamo tornati a casa con questo punto che fa classifica e morale»”.Tra i primi complimentarsi con il giocatore i presidenti della Flaminia Calcio Civita Castellana, Francesco Bravini e quello della Jfc, Enzo Tribolati.