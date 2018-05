Serie tv “Catch 22", Clooney girerà alcune scene a Viterbo il prossimo agosto

George Clooney sarà a Viterbo ad agosto per girare alcune scene della serie televisiva Catch 22 - tratta dall’omonimo romanzo di Joseph Heller - nella quale sarà coinvolto nella triplice veste di produttore, regista e interprete. La notizia è stata fornita questa mattina dall’assessore comunale allo Sviluppo economico, Sonia Perà, e dal direttore organizzativo del Tuscia Film fest, Mauro Morucci.



L'annuncio durante la presentazione del progetto di promozione turistica curato dal festival viterbese “Tuscia Terra di Cinema”. Clooney - che firmerà la regia di Catch 22 con Grant Heslov - girerà per circa tre giorni tra piazza del Plebiscito e altre location del centro storico viterbese nella seconda settimana di agosto.



Il progetto Tuscia Terra di Cinema si propone di promuovere le location della provincia di Viterbo e supportare le attività delle produzioni nazionali e internazionali in collaborazione con gli operatori locali. L’iniziativa, che prevede anche la pubblicazione di un sito, la realizzazione di cinemappe e l’apposizione di pannelli informativi suoi luoghi del cinema, sarà inaugurata durante la 15° edizione del Tuscia Film fest, in programma a Viterbo dal 6 al 15 luglio.

