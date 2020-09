© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di campionato per la Viterbese, mentre il centrocampista Francesco Salandria si avvicina sempre di più. Chianciano, ore 17, la squadra allenata da Agenore Maurizi affronta in amichevole l'Arezzo che milita nella sua stessa categoria. Anche se le due squadre non si incontreranno in campionato perché saranno inserite nei due gironi diversi, la gara di oggi sarà un test molto importante per i gialloblù che potranno così rendersi conto delle proprie potenzialità. Sarà una gara particolare per il nuovo portiere gialloblù Riccardo Daga, che la società di via della Palazzina ha prelevato proprio dall' Arezzo una settimana fa. Per la prima volta sarà schierato, nella retroguardia a tre, il nuovo difensore centrale Emmanuel Mbende arrivato giusto due settimane fa. Stesso discorso per la punta Alessandro Rossi, giunto in prestito dalla Lazio.AVANTIPer la prima volta si potrà vedere all'opera la nuova coppia di attacco gialloblù formata appunto da Rossi e da Tounkara che avevano già giocato insieme nelle giovanili biancocelesti. Dovranno essere effettuati anche nuovi esperimenti a centrocampo, soprattutto sulla fascia sinistra. La Viterbese dovrà confermare i propri progressi, dopo la buona impressione suscitata nella prima gara amichevole giocata lo scorso 31 agosto contro la Roma Primavera, anche se il tecnico Agenore Maurizi dovrà far fronte a diverse assenze. La partita odierna è molto importante anche per l'Arezzo, che il prossimo 23 settembre esordirà in Coppa Italia nel derby con il Pontedera considera quindi la gara odierna come una prova generale. In osservanza alle norme anti-covid previste, la partita di oggi si svolgerà a porte chiuse senza la presenza di pubblico sugli spalti. La Viterbese è sempre divisa tra i test sul terreno di gioco e il mercato, che sta entrando nella fase più importante dato che per il prossimo 27 settembre è prevista la prima giornata di campionato. Si sta per sbloccare la trattativa tra Viterbese e Catania per l'o sbarco in gialloblù del centrocampista Francesco Salandria.Dopo gli arrivi all'ombra dell'Etna di Giacomo Rosaria dal Cesena e di Luis Maldonado dall'Arzignano, il Catania sta per mettere Salandria tra i giocatori in uscita e la Viterbese sarà quindi libera di accordarsi con il giocatore.Il centrocampista è una vecchia conoscenza del tecnico Agenore Maurizi, che lo ha già allenato alla Reggina tre stagioni fa. Si tratta di un giocatore molto duttile, che può svolgere diversi compiti nel suo reparto. Ha le valigie pronte invece il portiere Matteo Biggeri che si sta per accasare alla Lucchese. Classe 96, arrivato all'inizio della scorsa stagione dal Pontedera, l'estremo difensore ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra in campionato. Anche in questa stagione non sarebbe partito titolare, soprattutto dopo l'arrivo di Riccardo Daga.