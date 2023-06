Un maxi carico di marijuana bloccato a Montalto di Castro: il sequestro e gli arresti

Maxi sequestro di marijuana sul litorale della Tuscia, arresti a Montalto di Castro (Viterbo).

Potrebbero essere due le persone fermate ieri dai carabinieri a Montalto, che hanno intercettato e bloccato un ingente carico di droga. Si tratta di un sequestro di decine di chilogrammi di marijuana, che dalla costa laziale erano destinati nelle piazze di spaccio limitrofe.

In manette sarebbe finito un uomo del luogo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per i precedenti, bloccato dai militari durante la consegna dello stupefacente. L'arresto, avvenuto in strada, ha fatto subito il giro della piccola cittadina, dove i residenti hanno manifestato apprezzamento all’Arma dei carabinieri per il lavoro svolto.