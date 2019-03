© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestro di eroina bianca, al setaccio il telefono del corriere.L’uomo, un 38enne nigeriano residente a Orte con precedenti per frode informatica e sostituzione di persona, è stato sottoposto agli arresti.La Squadra Mobile è arriva a lui grazie al lavoro interforze con la polizia ferroviaria. Un semplice controllo a campione, con l’ausilio della squadra cinofila, ha portato alla scoperta di quasi un etto di eroina bianca già suddivisa in dosi. Una miscela rara e potentissima che crea immediata dipendenza. E in moltissimi casi porta al decesso.La droga sequestrata è, infatti, la famosa eroina bianca. È la più pura tra quelle esistenti nel mercato. La sua caratteristica principale, oltre che la potenza, è di essere altamente solubile in acqua. Nel Viterbese è il primo sequestro di questo tipo.Questa però è nuova e pericolosa. «Si tratta – spiegano dalla Questura – di un quantitativo non indifferente in relazione alla piazza di spaccio e soprattutto alla pericolosità della droga sequestrate». Sono in corso le analisi per stabilire la purezza dell’eroina sequestrata, tuttavia secondo uno stima prudenziale il valore dello stupefacente si dovrebbe aggirare tra i 6-8 mila euro.