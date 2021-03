9 Marzo 2021

Senza patente e senza assicurazione tenta di fuggire all’alt della polizia locale.

E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un viterbese che a novembre di 4 anni fa si lanciò alla fuga con la sua automobile.

«Era l’ora di pranzo - ha spiegato un agente - e ci trovavamo sulla Cassia Nord. Abbiamo fatto un controllo con l’app della targa del veicolo che avevamo davanti e abbiamo scoperto che non aveva l’assicurazione. Così ci siamo affiancati e dal finestrino abbiamo fatto cenno all’automobilista di accostare. Abbiamo utilizzato la paletta e tutti i segnali a nostra disposizione».

L’uomo alla guida però ha fatto tutt’altro.

«Inizialmente - ha detto ancora l’agente della polizia locale - ha fatto come per fermarsi ma poi ha ripreso la marcia e ha tentato la fuga».

Secondo quanto raccontato dagli agenti in servizio quel giorno l’automobilista avrebbe ingranato la marcia e tentato di seminare gli agenti.

«Dalla Cassia Nord si è diretto a tutta velocità a via Garbini, noi eravamo dietro di lui. Voleva seminarci. Per 4 volte ha fatto lo stesso giro, imboccando anche dei sensi vietati contromano».

Alla fine dell’ultimo giro l’automobilista ha verso velocità ed è stato fermato in via Aldo Moro.

«Alle 13,50 - ha detto ancora - lo abbiamo fermato. Ovviamente nel frattempo avevamo chiesto l’intervento di altre pattuglie ma solo noi a quell’ora eravamo in servizio. Così abbiamo chiamato anche il 112».

Il viterbese una volta fermato e sceso dall’auto è stato denunciato per resistenza.

«Non solo - ha detto ancora - gli abbiamo messo i ferri di contenimento. Anche se una volta a terra si è mostrato collaborativo. Probabilmente scappava perché la sua patente era stata sospesa, l’assicurazione scaduta e la macchina non era stata revisionata».

Il processo per resistenza si è concluso ieri mattina davanti alla giudice Elisabetta Massini che lo ha assolto con formula piena. Era una fuga non una resistenza. Ovviamente oltre alla denuncia penale l’automobilista è andato incontro a tutte le sanzioni amministrative previste dal codice per aver guidato senza patente, senza revisione e senza assicurazione.