Semina il panico in strada e ferisce un carabiniere, immigrato in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semina il panico con la sua auto e dopo un inseguimento rocambolesco ferisce un carabiniere.Arrestato per resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale un immigrato marocchino di Canino. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì. L'uomo, un 28enne già noto alle forze dell'ordine, si trovava a bordo della sua Mercedes nera, quando si è fatto notare dagli altri automobilisti perché stava guidando in maniera pericolosa, ignorando segnali e norme stradali fra Montalto di Castro e Canino. Più volte ha rischiato di finire fuori strada, di travolgere altre vetture in transito.E' stato intercettato quasi immediatamente dai carabinieri della stazione di Cellere che lo hanno fermato ad un posto di blocco. Ma al momento del controllo, il 28enne ha rimesso in moto ed è ripartito a tutta velocità, colpendo con la parte anteriore della sua vettura uno dei militari dell'Arma. Il carabiniere è stato ferito ad una mano ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Questo dopo aver dato vita a un inseguimento spettacolare che si è concluso una ventina di chilometri, nei pressi di Tuscania.Altre pattuglie sono intervenute a rinforzo ed alla fine il marocchino è stato bloccato e condotto nella caserma di via Verona. Lì i militari del maggiore Ciro Laudonia hanno perquisito la sua vettura all'interno della quale era stata occultata anche della sostanza stupefacente, hashish, che è stata successivamente posta sotto sequestro. L'uomo, dopo essere stato identificato, è stato arrestato; è nelle camere di sicurezza della caserma in attesa della convalida dell'arresto.