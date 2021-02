Seicento capi sequestrati donati a una Casa famiglia dalla Guardia di Finanza

Oltre 600 capi di abbigliamento sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma nel corso di recenti operazioni di contrasto alla contraffazione sono stati confiscati e devoluti alla casa-famiglia “Lo Scoiattolo” di Nepi, in provincia di Viterbo.

Si tratta di maglioni, pantaloni, giacche e t-shirts di ottima fattura sottoposti a sequestro dalle fiamme gialle del III Nucleo operativo metropolitano di Roma in quanto riproducenti modelli di case di alta moda con false indicazioni “Made in Italy”, di cui il Tribunale capitolino, al termine dell’iter processuale, ha disposto la confisca definitiva e la devoluzione in beneficenza alla predetta casa-famiglia, che accoglie bambini e ragazzi temporaneamente o permanentemente allontanati dalle famiglie di origine.

