© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 10 di ieri mattina la città si è fermata. Ai primi rintocchi delle campane che annunciavano l'arrivo del corteo funebre nella chiesa di San Luigi Gonzaga nella frazione di Sassacci, che accompagnava la bara di Vanessa Brundo, la ragazza di 22 anni deceduta in un tragico incidente stradale di via Terni nella notte tra mercoledì e giovedì, il silenzio è diventato padrone di una città. Tanta era la gente sul sagrato della chiesa, tra cui molti amici, conoscenti della frazione di Borghetto dove risiedeva la ragazza, i colleghi di padre ceramista, oltre a dei ragazzi con palloncini bianchi e rosa in mano che, poi sono stati lasciati volare in aria all'uscita del feretro al termine della cerimonia. Tanti quelli i che non hanno trovato spazio all'interno della chiesa, dove tutti hanno rispettato l'obbligo di tenere la mascherina. A celebrare il rito funebre don Carlo Crucianelli, con don Alessandro Profili. Nell'omelia, il parroco della frazione davanti ad una bara coperta di fiori bianchi a pochi metri dai genitori e dal fratello della giovane, ha voluto dare un senso ad una morte incomprensibile. Vanessa era una ragazza solare, intelligente che voleva realizzare i propri sogni ha ricordato Don Carlo - e ha intrapreso anche dei progetti di vita all'estero a soli 20 anni, per poi tornare a Civita e trovare lavoro come commessa in un supermercato. Il commiato di oggi nasce dalla profonda amicizia e condivisione della vita con altri coetanei e tante persone. Poi si è rivolto ai familiari: Faccio fatica a trovare le parole giuste ha proseguito don Carlo che conosceva personalmente Vanessa ma credo che l'abbraccio di tutta la comunità cristiana nei vostri confronti, sia stato il gesto migliore per dimostrarvi la vicinanza di tutta la comunità. Sono giorni tristi per questa comunità, e solo la forza di credere nel signore ci può dare la forza per farsi una ragione. Al termine della cerimonia il corpo della ragazza è stato trasferito a Viterbo per la cremazione. Il lutto a Civita Castellana è stato rispettato da tutti i partiti in questo momento impegnati nella campagna elettorale per il rinnovo del parlamentino locale. In forma strettamente privata hanno partecipato al rito alcuni candidati consiglieri comunali oltre al senatore della Lega Umberto Fusco.