Segreterie giunta Frontini, spuntano altre assunzioni esterne. La minoranza: «La sindaca spieghi in consiglio»

Tra le richieste dell'opposizione non ci sono solo la presunta convenzione firmata dalla consigliera Croci e il libero professionista presso lo studio Aronne, alle dipendenze dello stesso assessore. Adesso la minoranza fa spuntare altre assunzioni esterne su cui chiede conto alla sindaca Chiara Frontini.

Comune, convenzioni e assunzioni nel mirino dell'opposizione

«A nemmeno 100 giorni dall’insediamento, l’amministrazione Frontini ci pare parecchio prolifica sul versante delle assunzioni nelle segreterie politiche»: la firma è di tutta la minoranza ad esclusione di Luisa Ciambella, ovvero Alvaro Ricci Laura Allegrini, Claudio Ubertini, Elpidio Micci, Alessandra Troncarelli, Andrea Micci, Antonella Sberna, Pietro Amodio, Matteo Achilli, Francesca Sanna e Lina Delle Monache.

Nel mirino anche Vittorio Sgarbi e la stessa Frontini. Per il primo «sembrerebbe esserci un altro collaboratore reperito all’esterno. Così come per la segreteria della sindaca». E quindi chiedono «all’Amministrazione Frontini di riferire in consiglio comunale».