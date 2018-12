Seconda categoria, insulti razzisti e botte all'arbitro di colore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra aggressione, un altro arbitro in ospedale e l'ennesima partita del calcio dilettanti che finisce in rissa. Sabato pomeriggio scorso, match tra l'Aurora Calcio e la Virtus Marta: in palio tre punti nel girone A del campionato di Seconda categoria, ma a fare notizia non è qualche gesto tecnico dei ventidue presenti in campo.Al termine della gara, vinta dalla Virtus Marta, il direttore di gara - italiano ma di origini egiziane Farhane Salah Eddine (di Vetralla) - viene aggredito da un giocatore. La dinamica è poco chiara e solo il referto dell'arbitro chiarirà la dinamica di quanto accaduto. Quello che è certo però è che Farhane ha subito varie spinte e, una volta caduto a terra, anche un calcio che lo ha costretto poi al trasferimento all'ospedale di Belcolle, da dove è uscito con una prognosi di sei giorni.Non bastasse la sola aggressione però, ad aggravare quanto accaduto sarebbero arrivati anche gli insulti di matrice razzista all'arbitro: negro di merda e tornatevene al paese vostro, le frasi rivolte al direttore di gara.«Aspettiamo il referto per capire cosa ha scritto l'arbitro ha detto, ma con poca voglia di parlare, il presidente degli arbitri viterbesi Luigi Gasbarri anche se poi l'unica cosa certa, comunque, è l'ennesima grave aggressione subita da un nostro iscritto».