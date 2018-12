«Se bevi, ti schianti», la pubblicità “progresso” dell'agenzia funebre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicità progresso? Di certo, l’immagine arriva come un pugno nello stomaco: due auto che si scontrano con un frontale rovinoso. Sopra la scritta “Cin Cin”. Un messaggio forte, esplicitato sotto lo schianto in maniera ancora più chiara: “Non bere prima di guidare”. A un osservatore distratto potrebbe sembrare una delle tante campagne ideate per la sicurezza stradale dalle forze dell’ordine o dalle istituzioni. E invece no.La firma che non ti aspetti è quella dell’Agenzia funebre il Cero, sede a Vallerano e 10 filiali in tutta la Tuscia, Viterbo compresa. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, sono tutti più buoni: anche quelli del Cero. Che avvertono sì dei rischi di mettersi al volante dopo aver brindato troppo, ma con l’occasione lasciano anche i loro cellulari in fondo al cartello. Chissà, in caso qualcuno continuasse a fare il cattivo e non seguisse l’avvertimento…