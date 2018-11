«Se avessi avuto un’arma in casa l’avrei usata...», paracadutista condannato per insulti su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insulti e minacce su Facebook, condannato paracadutista.L’uomo, 46enne residente a Fabrica di Roma, è sotto processo anche per l’uccisione del cane Nuvola. Secondo la Procura sarebbe stato lui nel 2013 a lanciare il dardo che avrebbe trafitto il pastore maremmano dei vicini.La condanna di ieri è legata a doppio filo alla morte di Nuvola.Tutto, infatti, comincia nei giorni dopo il ritrovamento del corpo martoriato del cane. I proprietari di Nuvola, con l’aiuto dell’associazione Incrociamo le zampe onlus, aprono una pagina Facebook per chiedere giustizia per il cane. Ed è proprio in questo spazio virtuale che si consumano insulti e minacce.Il 46enne, utilizzando diversi nickname, comincia a insultare a ripetizione la presidente dell’associazione animalista Rita Storri e i proprietari del cane. Lo sfondo è sempre l’uccisione di Nuvola. Il 46enne scrive e minaccia: «Cominciate a preoccuparvi? Dormite sempre tranquilli? Se avessi avuto un’arma da fuoco in casa, io giuro sui miei figli, l’avrei usata. Ma non per sparare in aria come dite voi. Ma avrei staccato le gambe a più di qualcuno. A costo di andare in galera».