Scuole superiori, arrivano lavori di manutenzione e nuovi indirizzi formativi

Circa 3 milioni di euro tra manutenzione e lavori straordinari. Sulle scuole superiori del Viterbese, dopo anni di vuoto, la Provincia torna a investire. Buone notizie anche sul fronte dell'offerta formativa: col nuovo dimensionamento scolastico, sono diversi gli indirizzi che verranno attivati da settembre e distribuiti tra il capoluogo e gli altri centri.Sul fronte degli investimenti, al Canonica di Vetralla Palazzo Gentili ha destinato 175mila euro per l'adeguamento alla normativa antisismica, mentre allo stesso scopo 370mila vanno al plesso di via Petrarca a Civita Castellana (qui anche 31mila per la realizzazione di un laboratorio di agraria), 400mila all'Itt da Vinci e 170mila al liceo linguistico Buratti di Viterbo; al liceo scientifico Meucci di Ronciglione la spesa per l'impianti di produzione termica e la riqualificazione di parte degli ambienti interni con 250mila euro; all'istituto alberghiero di Caprarola, 339mila euro serviranno per realizzare lavoratori di cucina didattica e pasticceria; all'Itt da Vinci 268mila sono stanziati per l'innovazione tecnologica e l'adeguamento del laboratorio di elettrotecnica.E ancora: 28mila euro per la fornitura e posa in opera della recinzione al Besta di Orte; 36mila euro per realizzare gli spogliatoi e i servizi igienici nella palestra di Bassano Romano; 28mila per i laboratori di estetista, acconciatura e informativo al Canonica di Vetralla; 29mila per la manutenzione delle coperture al Dalla Chiesa di Montefiascone; 27mila per impermeabilizzare i terrazzi del classico Buratti di Viterbo; 69mila per la conformità antincendio del Colasanti di Civita Castellana e 70mila per il Paolo Savi (altrettanto per la centrale termica del Da Vinci nel capoluogo e 67mila per quella dell'Ipseoa Farnese di Caprarola).Al Ruffini sono stati destinati 40mila euro per la conformità antincendio della centrale termica e altri 69mila per la palestra del Da Vinci. Palazzo Gentili ha anche siglato un accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria sugli istituti di pertinenza per circa 300mila euro. Infine, partita l'analisi di vulnerabilità sismica del liceo e Ipsia di Acquapendente, dell'Orioli, del Buratti, del linguistico, dello scientifico, del magistrale S. Rosa e del Paolo Savi di Viterbo; del Besta di Orte; della scuola di via Petrarca a Civita Castellana, del Galilei di Tuscania e dell'Agrario di Bagnoregio.«Finalmente commenta il presidente Pietro Nocchi torniamo a investire sulla sicurezza nelle scuole grazie alla possibilità di fare una programmazione pluriennale, che ci ha consentito di sbloccare i mutui e grazie alla progettazione elaborata. Ma questo è solo l'inizio: stiamo effettuando una ricognizione generale e contiamo arrivino altri fondi».Intanto, importanti novità anche dal dimensionamento scolastico. Da settembre saranno attivati nuovi indirizzi: il turistico all'Agosti di Bagnoregio; il professionale agrario all'Orioli; il centro formativo per adulti al Colasanti; amministrazione, finanza e marketing al Cardarelli di Tarquinia; lo sportivo al Canonica di Vetralla; il liceo delle scienze applicate a Tuscania. Esprime soddisfazione il consigliere delegato alla Scuola, Eugenio Stelliferi: «Abbiamo realizzato un'operazione a tutto tondo così che da settembre rivendica potremo dare ai ragazzi tutte le risposte formative che cercano».