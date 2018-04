Scuola sottufficiali, esercitazioni di orienteering sui monti Cimini

Nei giorni scorsi sui Monti Cimini (in provincia di Viterbo) si è tenuta un’esercitazione di orienteering e topografia che ha visto impegnati i militari del reparto supporti della Scuola Sottufficiali dell’Esercito.



Dopo l’iniziale preparazione topografica, i team di livello plotone hanno iniziato l’attività lungo un percorso di circa 10 chilometri, nell’area compresa fra le località denominate Poggio Palagi, Montagna Vecchia, Poggio Nibbio e Posto Montagna: muniti di bussola e carta topografica, hanno proceduto all’orientamento e alle determinazioni topografiche necessarie per il riconoscimento degli itinerari, durante la navigazione in ambiente montano e boschivo.



I militari, giunti presso dei punti predefiniti, attraverso ogni team comunicavano via radio con la direzione di esercitazione fornendo le coordinate del punto di stazione, e acquisendo quelle del successivo “punto di controllo”. L’attività si è svolta nell’ambito di una cornice di sicurezza garantita dal personale della linea di comando e dagli assetti logistici (trasporti e sanità) dell’Istituto di formazione militare viterbese.



