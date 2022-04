Venerdì 8 Aprile 2022, 06:40

Ennesimo, pressoché definitiva fumata nera sul turno unico. E tra le scuole viterbesi si fa sempre più forte l’odore di una prossima protesta. Ieri, al Palazzo del Governo, nuova riunione tra studenti, ufficio scolastico provinciale, aziende di trasporti, Asl e Provincia. Tutti d’un sentimento, si direbbe. Perché tutti d’accordo che no, non c’è motivo perché nella Tuscia restino gli ingressi scaglionati a scuola tra le 8 e le 9,40 del mattino. Non solo, persino Cotral, Ferrovia dello Stato, Atac si sono confermati pronti a tornare all’organizzazione pre-pandemia. Anzi, alcuni hanno persino ammesso che per loro sarebbe meglio.

Del resto, dal 1° aprile gli stadi hanno riaperto con la capienza del 100%. Lo stesso i pullman, gli stessi che utilizzano gli studenti pendolari della provincia che a migliaia ogni giorno si spostano, soprattutto verso il capoluogo. SI è tornati persino a ballare senza particolari restrizioni. Eppure, entrare a scuola a un’unica ora sarà impossibile fino al termine delle lezioni. Il nodo? La comunicazione di fine marzo del ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili che, a seguito di un confronto con i dicasteri dell’Istruzione e quello dell’Interno, ha scritto a tutte le prefetture d’Italia di mantenere i “servizi aggiuntivi”. Due parole che rappresentano la pietra tombale sulla speranza di docenti, istituzioni locali, alunni e famiglie di tornare alla normalità. Con quella dicitura si fa riferimento alle corse aggiuntive. Eppure, nessun documento vieta ufficialmente il turno unico. Ma tant’è, il risultato non cambia: seppur non vietato ufficialmente, non c’è chi si assuma la responsabilità di reintrodurlo, almeno a livello territoriale.

Ed è così che gli studenti minacciano nuove proteste. “ Vista la disponibilità di tutte le Istituzioni provinciali – ha detto il presidente della consulta provinciale Luca Tallarico - al ripristino del turno unico e visto che la Asl di Viterbo sostiene che i vantaggi dei doppi turni non sono accertati, pretendiamo di tornare immediatamente ad entrare tutti a scuola alle 8”. Tallarico ricorda che nel precedente tavolo la Prefettura aveva ventilato la possibilità di riunificare gli orari. “Per quale motivo oggi, con condizioni normali ancor più favorevoli – chiede - si prosegue nella direzione del doppio turno nascondendosi dietro a comunicazioni governative non chiare?”.

Alla riunione per la Consulta c'erano anche la vicepresidente Noemi Santini, il responsabile della commissione “Legalità e reclami studenteschi” Alessandro Esposito e l'omologo dei “Trasporti” Giorgio Garbrecht. Non c’era invece il prefetto Giovanni Bruno che pure nei mesi scorsi aveva promosso il tavolo, invitando gli alunni a partecipare. Per lui era presente il Capo di Gabinetto Fabio Vincenzo Geraci che si farà portavoce di quanto emerso proprio con Bruno. Ma le chance che qualcosa cambi sono ridotte al lumicino. “Gli studenti sono esausti,- dice ancora Esposito - sicuramente il messaggio che è passato non avvicinerà la collettività studentesca alle istituzioni, ma evidenzierà il divario. Se ci saranno nuove proteste, la consultale le supporterà a pieno”.