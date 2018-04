Scuola, nel Viterbese alunni in estinzione

di Federica Lupino

Alla fine dei conti, il calo dovrebbe attestarsi intorno al 20%. Ma i dati definitivi si avranno solo entro la fine del mese. Per ora, di certo c'è che un trend al ribasso come quello attuale non si era mai registrato nel Viterbese: sempre meno alunni sui banchi della Tuscia. E la riduzione maggiore si concentra nella scuola dell'infanzia e nella primaria. Perché si fanno sempre meno bambini e i figli dei migranti, che finora avevano rimpolpato le classi, non bastano più al riequilibrio. Oggi l'unico numero...